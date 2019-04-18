吓？傳三星Galaxy Fold用兩日就壞...

三星今年2月搶先發表全球首部摺芒手機Galaxy Fold，將以天價2,000美元(約1.56萬港元)率先在美國發售。可惜未正式登場，已應驗了網民早前擔心「摺來摺去好易壞」的情況！受消息影響，三星股價周四(18日)收跌3%，至45,600韓圜。



有外媒日前取得官方的新機試用，卻傳出這個摺芒用了約兩天便壞掉，測試者指該手機螢幕變黑、然後畫面不斷閃爍。



有份測試的網媒The Verge記者Dieter Bohn表示，機摺位似乎有瑕疵，摺起時屏幕出現異常凸出，其後有少許破裂迹象。



彭博社的Mark Gurman則指，「我的Galaxy Fold屏幕才兩天就完全壞掉用不了，未知這情況普不普遍。」但他指曾將屏幕上的保護膜移除，結果測試機在兩天內便壞了。



三星曾警告，不要拆除屏幕上的保護膜。據報，三星目前仍按原定時間4月26日推出Galaxy Fold。

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