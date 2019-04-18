中國經濟︰渣打料年中以後或削刺激規模

渣打銀行發表報告，維持內地全年GDP增長6.4%的預測，此水平高於市場預期的6.2%。該行指，雖然內地政策制定者冀避免過度寬鬆刺激，但不會因為首季經濟回穩，就改變支持增長的政策立場。



在全球央行取態偏鴿下，內地6月前仍有機會再下調存款準備金要求，以代替中期借貸便利(MLF)，及預防利率進一步上揚。不過若第2季經濟確認復甦，加上中美貿易談判的不確定性消除，內地或會於年中起削減刺激措施規模。



該行擔心，內地經濟有上行風險，且年初至今風險資產表現出現強勁復甦，市場風險胃納正在上揚。

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