新盤部署：海日灣II超購1.5倍　最快復活假期開售

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，截至下午2時，大埔海日灣II累收約740個登記，較首批295伙，超額認購約1.5倍，期內錄2,000參觀人次，最快於復活節假期內開售，預計不設大手安排。



他又指，有機會於短期內加推，視乎市場反應決定加價空間。項目第一期一直以招標發售，而是次以價單形式推出，被問到是否回應地產建設商會的指引，他則指策劃樓盤時，已決定首數批將會公開發售，又指公司作風低調，但不代表不透明。



對於樓市走勢，他指中美貿易戰緩和，市場預期不加息，因此客觀環境變化不大，期望樓市健康發展。



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