海航旗下CWT附屬稱已贖回1億新加坡元票據

海航集團旗下香港上市公司CWT International(00521)周二(16日)發公告稱，未能支付融資協議到期的利息及費用約6,300萬港元，且由於融資協議已發生違約，貸款人表示本金14億港元的所有貸款連同利息應立即到期應付，若CWT周三(17日)上午9時正前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權安排接管CWT抵押的資產，抵押品佔公司總資產「極大部分」。



不過CWT International全資附屬公司CWT Pte. Limited發公告，稱公司周四(18日)已全數贖回本金額1億新加坡元(約5.79億港元)票據，當中包含所涉及的利息，該票據序號為001，票面息率為3.9厘。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/