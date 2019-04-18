【炒股手記】買金多寶博發達　不如炒股票實際啲？

周二(16日)下晝香港全城都在看明星偷食新聞，就連當晚有六合彩金多寶開彩，唔少人都睇片睇到忘晒形，唔記得落注，好在冇人中，嚟緊周六((20日)又可以補到飛。之不過，講發財經，想買六合彩中金多寶發達，倒不如炒股票仲實際！



點解咁講？一來六合彩金多寶唔係成日有，股票市場唔係撞正假期，正常工作日都會開市；二來即使仲咗六合彩頭獎，都仲要睇有幾多人一齊中，愈多人中，份獎金就愈多人分，畀人分薄晒啲利錢，尤其係巨額金多寶，多咗人入大飛大包圍，唔係未試過金多寶每注派彩少過平時頭彩一注獨贏的獎金，可見想買金多寶中頭獎，喺中獎者眼中，有時都可能係有幸有不幸！



買股票就唔同，理論上，一家公司的流動股份係有限數，市場上愈多人買，求大於供，自然會推升股價，唔會話愈多人買就會攤薄利潤。好似2004年上市的騰訊控股(00700)，招股價才3.7元，2014年1拆5後股價歷史高位喺476.6元，仲未計上市以來的派息同派送股份。當日上市認購肯坐貨，一賠六百，都幾和味，成功感不亞於中六合彩。



但當然，魚缸中，股票五花八門，要揀中「明日股王」，好考眼光，而且肯長坐的就更少。好似股王，3.7元一股升到上30元你唔走，升到上300元你又唔走，1拆5再升到上400元過外你都唔走，仲唔抵你發達？



講番轉頭，買六合彩博幾個冇意思的冧巴，主要研究的係機會率，同買股票要分析一家公司、一個產業的前景，須要有財務和行業知識，係兩個唔同的學問。當然，兩者都有啲講彩數。買六合彩純綷估冧巴，勝在唔使諗人的因素，啱FEEL就揀；反觀股票，最忌係與人不淑！即使係老牌紅籌股，可以因為一個高管的失誤投資決定，輸掉過百億元，要大小股東們齊齊來埋單！



投資係一門大學問。有人話，買六合彩係賭，炒股票都係賭。從某個角度睇，尤其係喺大旺市，錢多都極，連股仔都可以點石成金的話，唔使理公司做埋東東，純綷好似買六合彩咁，睇啱冧巴炒即日鮮，都可以贏到錢。只是，有句話叫「長賭必輸」。唔理好醜，隨波逐流短炒股票，一日唔離場，唔知輸定贏。反而，睇啱行業發展，長坐增長股，投資回報足夠買舖，養一、兩代人，喺香港地，又真係唔少呢啲例子！



最後，買六合彩金多寶又好，炒股又好，祝君好運，節日安心愉快！



東方產經專欄作者帥哥

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