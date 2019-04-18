調查人員都話唔尋常！逾三分二CFO料明年第3季衰退

外國傳媒報道，由美國杜克大學主理的最新首席財務官全球商業前景調查(Duke CFO Global Business Outlook survey)顯示，美國CFO擔心2020年第3季經濟就會陷入衰退。



調查訪問了全球超過1,500名CFO，包括469名來自北美，結果顯示67%人預計美國經濟衰退會在2020年第3季來臨；84%人更認為2021年第1季會是衰退的時間；38%人則認為2020年第1季就衰退。



負責調查的教授John Graham表示，雖然上述結果顯示該些CFO已較3個月前樂觀(上次較多人估計2019年底)，但實情是如此大的比例是十分不尋常，而且距離目前僅16個月。



再者，CFO對美國經濟前景的樂觀程度也驟降，由一年前的53.3%大跌至24.1%。

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