二手樓價指數連升10周

二手樓價升勢未停。中原城市領先指數CCL報180.37點，按周升0.12%，連升10個星期。另該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.41點，按周升0.63%。CCL(中小型單位)報180.99點，按周升0.48%。三大整體指數齊升10周，為101周以來首見，上一次出現是2017年5月。



分區方面，九龍CCL_Mass最新報180.68點，按周升0.87%，連升9周共9.07%，創該區歷史最長連升。港島CCL_Mass報190.72點，按周升0.69%，連升5周共6.76%，是2013年2月後最長連升。港九兩區齊升5周，是423周(逾8年)以來首見，即2011年3月後再現。



新界西CCL_Mass報165.49點，按周升1.93%，升幅為38周最大。新界東CCL_Mass報187.21點，按周跌1.73%，連升4周後回軟2周。四區樓價三升一跌，帶領大市升勢持續，未來四區樓價輪翻上升。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/