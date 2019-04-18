【專家樓評】張翹楚：如何提高新盤招標透明度？

最常見的物業銷售形式離不開招標、拍賣及私人協商等，以往香港買賣地皮主要以拍賣形式進行，但近年都改以招標形式出售。因此招標銷售物業並無不妥，更是恒常的銷售做法。



而招標銷售當中的回贈、優惠、付款安排也是一種商業推廣，只要不涉及欺詐或不實陳述，並無不對，但為何近日香港的私人住宅經常以招標形式出售卻惹來詬病？



其實只要是公平交易，甚麼物業類型或價碼的物業，用甚麼形式出售其實不應受限制。但若然要談及買賣價格的透明度，那招標方式確實未如理想。事實上，市面很多商品的價格都隱藏間接折扣回贈，如咖啡廳給與的優惠卡，買滿十杯送一杯，也是一種變相的價格調整。



但當不同優惠形式放在物業市場，回響就變大。若從發展商角度出發，先以招標試試水溫，不難理解，但就讓人覺得是故意繞過樓花公開銷售數量規定。



既然如此，不如嘗試一手新盤全面引入如內地的電子簽單形式，再加上有如eBay形式的實時競價掛牌制度，為銷售「試水溫」與訊息透明度之間取個平衡。



泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

