【市後重點睇】美匯守97關　道期跌百點

美匯指數續企97.0水平；圓匯111.9上落；歐元兌美元報1.129；英鎊企1.303。港匯回升至7.844。離岸人民幣處6.69。金價企1,273美元。布油報71.4美元，紐油報63.6美元。道指期貨跌107點。



●市後關注點

-20:30 美國上周首次申請失業救濟人數，3月零售銷售

-21:45 美國4月Markit製造業、服務業及綜合採購經理指數(PMI)初值

-22:00 美國3月諮商會領先指標，2月商業庫存

-周五凌晨00:10 美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話

-周五凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數全日跌161點或0.54%，報29,963點；全周升53點。鐵塔收升4.7%，續破頂。https://bit.ly/2IFwFc0



●A股快報：滬綜指收跌12點，鴻海概念及福建自貿區板塊狂炒。https://bit.ly/2KNtaDj



●亞洲股市：日股收跌0.8%，三星挫3%。https://bit.ly/2Zi5ES2

-吓？傳三星Galaxy Fold用兩日就壞... https://bit.ly/2UG1sgd



●歐洲主要股市早段受壓，當中英國富時100指數報7,465點，跌0.08%；德國DAX指數報12,131點，跌0.18%；法國CAC指數報5,552點，跌0.19%。



-歐元區4月製造業PMI初值47.8，預期48；前值47.5。



●【炒股手記】買金多寶博發達，不如炒股票實際啲？https://bit.ly/2Xn2XNm



●【即市分析】

-李寧有望更上一層樓。https://bit.ly/2Pl8elK

-手機設備股值唔值博？https://bit.ly/2XnTMMA



●【股匯攻略】非美貨幣宜沽不宜買。https://bit.ly/2VV6NNe



●【名家貼士】李偉傑：萬科企業趁調整吸納。https://bit.ly/2vczzNv



●【大行報告】

-Bernstein建議「逢低買入」中資燃氣股。https://bit.ly/2Gv7308

-摩通給予中國鐵塔「中性」評級。https://bit.ly/2GotsuC



●【大師午間教路】睇實3萬關。https://bit.ly/2DhFu8u



●外匯攻略︰匯市風平浪靜，提防美元即將「爆大鑊」？https://bit.ly/2UrgyRE



●百德國際飆79%停牌，涉內幕消息。



●中國海外發展首季經營溢利按年升5.3%。



●海日灣II超購1.5倍，最快復活假期開售。



●二手樓價指數連升10周。

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