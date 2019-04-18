【專家樓評】劉嘉輝：空置稅將至　發展商主力谷貨尾

今年首季好快已過去，回顧首季物業市場，交投情況相當暢旺，尤其一手新盤市場，首季售出之一手單位數目約5,500伙，較過去4個季度為高，反映今年首季一手市場表現相當不俗。



當中有2,450伙來自全新推出之新盤，佔比約45%，而餘下約3,100伙則屬早前推出之新盤貨尾，佔比約56%，足見發展商銷售策略集中貨尾新盤。



至於俗稱「貨頭」的全新盤單位，料推售步伐不及貨尾新盤，主因去年中空置稅出台，雖有指該措施或加速發展商推盤步伐，事實上，2018年全年合共售出新盤單位約15,800伙，較2017年下跌約14%。



筆者認為，今年發展商會繼續推出全新盤，然而一手成交方面未必出現新高水平，加上需視乎發展商補地的進度，故預期發展商今年仍以銷售新盤貨尾為首選，至於「貨頭」則會較遲推出。



美聯物業首席分析師劉嘉輝

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