《福布斯》推出全球區塊鏈50強　富士康上榜

外媒報道，虛擬貨幣或正陷嚴冬，但比特幣的基礎技術也可以應用於商業。對於這些商業應用來說，春天已來了！



美國《福布斯》雜誌首次編制首份全球區塊鏈50強企業(Blockchain 50)名單，登上這份新榜的50家大型企業，正將分布式帳簿技術用於不同金融行業，以滿足營運需要。上榜企業規定最低收入或估值達10億美元(約78億港元)，而且要在美國有業務。



區塊鏈可謂顛覆性技術，正受企業高管青睞，用於各種各樣的用途，例如取代紙張文件、監控漢堡肉餅製作、加速保險資金支付等。



根據上榜名單，基本由安聯保險、大都會人壽、花旗銀行、摩根大通、瑞銀、法國巴黎銀行等金融機構主導，也是意料之中。不過，區塊鏈50強上榜企業也有能源公司英國石油(BP)、零售商沃爾瑪，還有媒體公司康卡斯特(Comcast)。科技企業則有亞馬遜、微軟、Facebook、Alphabet、IBM、英特爾等；信用卡機構有Visa和Mastercard等。



另外，中國的螞蟻金服、台灣的富士康集團、宏達(HTC)、韓國三星電子亦有上榜。

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