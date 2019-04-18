【fb直播】沈大師：復活節快「落」！
2019年04月18日 16:45
東網電視更多新聞短片
呢頭話要睇實3萬點大關，嗰頭恒指即刻失守！沈大師就話係A股無力，言下之意，復活節後港股難翻生，儲定彈藥開淡啦？！
中國鐵塔(00788)業績好過預期，周四(18日)又破頂，5G概念股同樣受捧！乜板塊都沽得，就係5G唔沽得？
內地出台扶持政策，家電、車股等諗得過？車股周四(18日)急跌或為入市良機？
《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
https://www.facebook.com/onccnews/
2.《東網Money 18》facebook專頁：
https://www.facebook.com/money18
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm