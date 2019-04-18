【fb直播】沈大師：復活節快「落」！

呢頭話要睇實3萬點大關，嗰頭恒指即刻失守！沈大師就話係A股無力，言下之意，復活節後港股難翻生，儲定彈藥開淡啦？！



中國鐵塔(00788)業績好過預期，周四(18日)又破頂，5G概念股同樣受捧！乜板塊都沽得，就係5G唔沽得？



內地出台扶持政策，家電、車股等諗得過？車股周四(18日)急跌或為入市良機？



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