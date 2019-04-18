天元資本因沽空缺失　遭證監譴責及罰款120萬

證監會就天元資本有限公司在2015年5月干犯有關賣空禹洲地產股份的缺失，對其作出譴責及罰款120萬港元。



事緣2015年5月12日，禹洲地產宣布配售新股，而有關配售事項須待達成若干條件後，方可作實。禹洲地產其後在2015年5月21日收市後發出另一份公告，表示已在同日達成有關條件，以及完成該配售事項。天元是禹洲地產股份配售的其中一名承配人。



證監會發現，天元在2015年5月13日收到一名配售代理確認，表示該公司將獲配發3,200萬股禹洲地產的配售股份。在收到口頭確認後不久，天元便出售1,063.3萬股禹洲地產股份。在發出賣盤指示時，天元並無任何禹洲地產股份，而該配售事項亦尚未完成。天元因此賣空了1,063.3萬股禹洲地產股份。



證監會認為，天元在買賣有關配售股份時沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦沒有實施充足和有效的系統及監控措施，以確保其遵從有關賣空的規定。

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