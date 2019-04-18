搬運工人飯碗危危乎？美10隻機械狗能拉動大貨車

外媒報道，拉動一輛大貨車需要多少隻狗？美國機械人初創企業波士頓動力(Boston Dynamics)最新給出的答案是：10隻機械狗。



美國波士頓動力最新發布了一段視頻，在視頻中，網紅機械狗SpotMini剛剛學會新技能：組成一隻機械狗軍隊，然後拉動一輛處於「空波」狀態的大型車輛。機械狗一共兩列，每列5隻。



發布這段機械狗可拖動大型車輛的用意是該公司能量產機械狗，即美國搬運工人可能面臨失業危機了...



不過，波士頓動力尚未公布SpotMini機械狗的具體售價，估計暫未是一款能面對大眾消費者的產品，售價不會便宜。

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