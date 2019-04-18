【專家樓評】汪敦敬：判斷樓市升跌　要睇兩個信號

昨晚筆者去演講，有人問道：「很多時你憑數據可以預先掌握到樓市甚麼時候上升，那麼有否數據可以預先掌握到樓市下跌？」



有關問題問得很好，其實每次樓市下跌之前，樓市的升勢均會出現老態，即有所「凋謝」。根據過去的經驗，如果樓市升勢沒有出現老態，很多時即使政府出招也是不能煞停市場。



有甚麼數據表現到樓市的氣勢開始減弱或出現老態？每次樓市下調的時候，根據筆者經營的地產代理行的統計數字，租的放盤量都有增加的情況，象徵了最剛性的購買力放緩。



另外，香港M3(泛指總存款量)很多時會下調或橫向發展。以上兩點都可以看到樓市的氣勢或趨勢有否出現老態！



根據以上兩個標準來看目前的樓市，樓市表現似乎仍然強勁。因為M3連續3個月增加，以及租的放盤量仍處於減少的狀況，未來很大機會面對租金上升，因此筆者堅持現時是入市的適當時候。



當然樓價有升的時候，也有下跌的時候，希望「龍市」的推演能夠給予各位參考及掌握升跌的周期。



祥益地產總裁汪敦敬

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