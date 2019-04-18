CAPCOM便攜家用街機預售　10月決戰廉價版Switch！

日媒報道，日本經典遊戲《街頭霸王》開發商CAPCOM公布，將推出一款便攜家用街機，內含16款經典的街機遊戲，可以雙打。該款遊戲機現開始接受預售，並將在10月25日正式發售，售價229.99歐元(約2,030港元)。



該款CAPCOM便攜家用街機使用USB供電，並能以HDMI輸出至顯示器或電視上。



至於內置的街機遊戲包括《街頭霸王2：極速版》、《1944：循環的征服者》、《異形大戰鐵血戰士》、《機甲戰士》、《Capcom運動俱樂部》、《快打旋風》、《雷鳥之翼》，以及《洛克人：力量對決》等，機迷熟悉的街機遊戲。



另外，日本遊戲機公司任天堂表示，今年將推出增強版Switch遊戲主機，上市時間將會延遲，主要原因是存在技術問題。



此前，外界認為，任天堂將在今年秋季推出兩款新的Switch遊戲主機，分別是加強版和廉價版，這兩個版本在現有的Switch上作出一些調整。



報道並提及廉價版Switch消息，這機型將在今年秋天發布，之前傳聞該機款更注重便攜小巧的特點，但可能會剛除Dock功能。屆時廉價版的Switch勢與CAPCOM一決高下。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/