【深度解構】全球通脹危機由「它」引爆？

在廣東話世界，「豬」通常都用作罵人的形容詞，例如豬兜、豬嘜、豬咁蠢、蠢過隻豬、人頭豬腦...有沒有想過，豬即將會主宰整個世界的通脹，從而影響經濟，再令全球股市由樂觀變悲觀？



【一切由非洲豬瘟說起...】

外國傳媒報道，中國至今仍然受累於非洲豬瘟疫情擴散，生豬數目恐暴瀉至「史上最低」，或會導致豬肉價格在2020年爆升70%以上。專家警告，今次捱貴豬肉的日子可能很長，或要等到2021年底或更長時間，生產水平才會回復。



由於中國人愛吃豬肉，故中國是全球最大豬肉生產國，但非洲豬瘟疫情不單單中國才有，連東南亞及部分歐洲國家也被攻陷，而且至今未見受控，已開始令全球豬肉供應出現短缺。目前唯一慶幸的，可能只是該病毒不會傳至人類。



因此，專家警告，全球豬肉價格將會上漲，尤其中國在豬群數據上不具透明度，甚或不能提供準確數據，令估算豬肉價格升幅更難，通脹可能會突然抽升。



根據資料，豬肉價格在中國通脹中的權重較大，佔到10至15%，故其價格一旦大升，會影響中國通脹。



【明年豬肉價格或「升到你唔信」】

根據野村估計，中國每公斤豬肉價格在2020年1月或升至33元人民幣的頂峰，相比今年2月每公斤僅18.5元人民幣，意味着潛在升幅達78%左右。更重要的是，目前豬肉價格已較2018年5月低位累升近40%，即累升空間逾倍。



換言之，目前在香港能買到的豬肉份量，在明年初只有一半左右...



該行又警告，今次捱貴豬可能歷時更久！根據往績，中國過去曾經歷3次較大型的豬流感爆發，或稱之為「生豬周期」(即豬肉生產由低位回升至高位的周期)，一度令豬肉價格上漲，但今次的危機絕對能令豬肉價格升得更多。



該行解釋，因今次豬農雖然看到豬肉價格上漲，潛藏着商機，但豬農也會擔心非洲豬瘟隨時又殺到，令其得不償失，或許不會願意增加生豬存量，令今次「生豬周期」延長，即豬肉價格保持高位的時間比以往長。



該行又指，以粟米為主的飼料成本高昂，亦令生豬變得無錢賺，致使生豬存量跌至「歷史最低」。



【全球勢受累...】

不要輕看中國生豬存量下跌，全球供應鏈亦會受累，例如目前美國生豬價格已提高。根據在美國芝加哥商品交易所買賣的6月瘦肉豬期貨顯示，價格自3月1日以來，已升逾70%。



再者，中美貿易戰亦令情況惡化，因中國加徵了通常用作動物飼料的大豆進口關稅，使農民負擔增加。



更重要的是，自非洲豬瘟在2018年8月起被揭發以來，已蔓延至中國全部省份，為了撲殺疫情，官方公布生豬減少了100萬隻。不過，該數字值得商榷，市場根本不知道中國總共撲殺了多少豬隻，有傳是1億隻、2億隻...這會嚴重影響對豬肉價格的估計。



更重要的是：中國是否爆發了嚴重的非洲豬瘟疫情？相信無人能解答。一來中國政府盡力將疫情淡化，二來中小養豬場更有動機隱藏疫情，因一旦公開，他們就損失不菲。



故此，目前唯一可以肯定的是，該病毒將會影響中國一段長時間，最快要2021年底或之後才能復原。



【豬肉漲價累蛋白質供應鏈】

中國人是全球特別喜愛吃豬的群體，若有人說「買肉」而沒有提供特別指示，就是指豬肉，可想而知消耗量極大。數據顯示，中國佔全球豬肉消耗量約28%，亦佔全球豬肉供應一半。由於目前豬肉增長出現「赤字」，即供不應求，對全球的影響不單單是豬肉，而是整個「蛋白質供應鏈」都會受累。



簡單來說，豬肉漲價，可能會驅使部分人轉吃其他肉類，即其他肉類也會漲價。令人憂慮的是，該習慣轉變程度將是前所未見，因沒有人能估計豬肉缺多少，一旦改變來臨，將會導致短期市場波動，最終會推高全球蛋白質價格。



根據美國農業部估計，若中國豬肉生產跌13%，就會令全球豬肉進口份額由14.5%升至22%。惟專家警告，該估計「過度保守」，或許只要中國豬肉生產跌逾20%，進口比例就會升逾40%，這能解釋為何芝加哥6月瘦肉豬期貨價格升得那麼厲害，以及為何全球有機會陷入「蛋白質價格惡性漩渦」的原因，因中國消費者會轉而購買更多牛肉及雞肉，以填補豬肉的缺口。



【豬肉確實會短缺】

其實，除了中國，非洲豬瘟也已在歐洲，甚至亞太區肆虐，例如日本、澳洲，以及部分東南亞已流行，當中，越南生產損失料超過10%，同時也在柬埔寨爆發，泰國及菲律賓也有不少豬隻陷入高危。更重要的是，東南亞根據沒有防疫意識。



【美國火腿已漲價】

由豬肉引發的全球通脹危機確實存在。舉例來說，受到中國非洲豬瘟影響，美國消費者在復活節已要捱貴火腿了。



據美國農業部數據顯示，3月無骨火腿零售價達每磅4.31美元，創2015年3月以來最高，每月大升7.6%，升幅為12年最大。另一方面，美國豬肉期貨價格也被推高，舉例來說，芝加哥商品交易所的美國瘦肉豬期貨(Lean Hogs Futures)3月以來，價格已勁升59%。

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