聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月15日獲瑞信集團增持565萬股，最新持股數目9,218萬股。



中創環球控股(01678)於4月12日獲GR CAPITAL HOLDINGS LTD增持843萬股，最新持股數目1.53億股。



中國擎天軟件(01297)於4月17日及18日獲Long Capital International Ltd合共增持40萬股，最新持股數目約4.98億股。



中遠海能(01138)於4月15日獲摩根大通增持749萬股，最新持股數目8,205萬股。



江西銅業(00358)於4月15日獲摩根大通增持196萬股，最新持股數目6,961萬股。



濰柴動力(02338)於4月15日獲摩根大通增持166萬股，最新持股數目9,753萬股。



冠亞商業(00104)於4月16日獲林金鳳增持20萬股，最新持股數目約4.47億股。



國泰君安國際(01788)於4月15日獲國泰君安証券股份增持700萬股，最新持股數目約51.69億股。



洛陽鉬業(03993)於4月17日獲GIC Private Limited增持866萬股，最新持股數目約2.03億股。



現代傳播(00072)於4月17日獲周少敏增持23萬股，最新持股數目約2.89億股。



莊士機構國際(00367)於4月17日獲EVERGAIN HOLDINGS LTD增持43萬股，最新持股數目約7.96億股。



融信中國(03301)於4月16日獲Dingxin Company Ltd增持166萬股，最新持股數目約10.72億股。



遠大中國(02789)於4月17日獲Neo Pioneer Ltd增持399萬股，最新持股數目約7.81億股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於4月15日獲摩根大通增持356萬股，最新持股數目約8,794萬股。



中電光谷(00798)於4月17日獲黃立平增持400萬股，最新持股數目約18.1億股。



奧思集團(01160)於4月16日獲譚肇基增持53萬股，最新持股數目599萬股。



百信國際(00574)於4月17日獲陳燕飛增持78萬股，最新持股數目約7.56億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月15日獲吳志堅增持9萬股，最新持股數目8,373萬股。



數字王國(00547)於4月12日獲Bright Ace Holdings Ltd增持3億股，最新持股數目約23.08億股。



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君實生物(01877)於4月15日被OppenheimerFunds, Inc.減持20萬股，最新持股數目1,630萬股。



海螺創業(00586)於4月15日被摩根大通減持41萬股，最新持股數目9,020萬股。



北京首都機場(00694)於4月15日被貝萊德減持187萬股，最新持股數目約1.31億股。



天保能源(01671)於4月15日被Tsinlien Group Company Ltd減持238萬股，最新持股數目降至0。



李氏大藥廠(00950)於4月4日被GSR Capital Joy Co.減持5萬股，最新持股數目3,725萬股。



中糧肉食(01610)於4月11日被徐稼農減持152萬股，最新持股數目355萬股。



鞍鋼股份(00347)於4月12日被RWC Asset Advisors (US) LLC減持219萬股，最新持股數目7,597萬股。



建滔集團(00148)於4月15日被張偉連減持9萬股，最新持股數目122萬股。



藥明生物(02269)於4月15日被李革減持4萬股，最新持股數目約6.71億股。

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