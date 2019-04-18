聯儲又想「轉鷹」？3大迹象顯示不再「超鴿」了

外國傳媒報道，美國聯儲局內的鷹派聲音似乎正「死灰復燃」！利率期貨也顯示，當局已不像一個月前那麼鴿派。



【官員放風】

周三(4月17日)有兩位非傳統鷹派的聯儲局官員發表講話，當中費城聯儲銀行行長哈克指，美國經濟仍有可能實現「穩健」增長，直言為今年最多加息一次提供理據。



另外，一直是「最鴿」的美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德也稱，經濟數據會在未來幾個月出現好轉，緩解投資者對經濟復甦健康狀況的部分擔憂。



【利率期貨】

事實上，利率期貨顯示，聯儲局明年1月前維持利率不變的預期重新逼近50%，而在聯儲局3月公布議息結果時，「按兵不動」的機會一度低於「減息0.25厘」。



【債息向上】

美債市場也有啟示！美國債市指標10年期國債孳息率升至2.585厘，為3月20日聯儲局出人意料「鴿派」以來最高水平，基本收復了這段期間的跌勢。



由於國債孳息率上揚反映市場對未來利率走勢的預期，故目前市場開始警惕聯儲局可能轉變立場。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/