市場畏高！美股近破頂　惟成交量逾半年最淡

外國傳媒報道，雖然美股已距離歷史新高不遠，惟成交量未見配合，不但是今年新低，亦是去年9月以來最少。



數據顯示，周一(4月15日)紐交所與納斯達克交易所加起來的總成交量約57億股，為去年9月10日以來最低。若是最近10個交易日平均計，總成交量亦創去年9月12日以來最少，情況與去年8月底類近。若單計4月，今年4月的平均成交量更為2013年以來最淡的4月。



不過，成交量低不意味着股市要跌，因去年8月底出現類似情況後，道指反而在去年10月3日創新高。可以肯定的是，投資者態度仍謹慎。



這或許符合了全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)周二(4月16日)的言論。他指出，投資者熱情未高漲，仍有很多錢等入市，故預計未來可能有更多資金湧入，繼而出現「融漲」(melt-up)。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他說：「我們是有融漲的風險，而不是大冧風險，因為我們截至目前為止，看不到資金大量湧入股市。我們有破紀錄的現金，但仍看到資金流出股市，無論是散戶或機構投資者，都未對股票有太大熱情。」

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