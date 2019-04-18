投資者最痛算這種...止蝕後兩小時　再錯失39萬利潤

外國傳媒報道，晶片大廠高通(Qualcomm)股價在周二末段及周三(4月16及17日)連續兩日大升，分別飆23%及12%，相信帶挈了不少投資者賺大錢。然而，總有人在「開車」前「落車」，眼白白地看着見財化水，確實百般滋味在心頭...



一位在網上化名為「Arminoxx」的澳洲期權交易員，就是上述見財化水的例子。就在今年初，他看到因受制於蘋果公司(Apple Inc.)的壓力，令高通無論股價或期權都出現折讓，於是牛刀小試，買入了4月18日到期的認購期權(即博高通在4月18日之前爆升)。



結果是...他在高通爆升前兩小時「止蝕」！他說：「我住在澳洲，當美股買賣時為當地的睡覺時間，但我在凌晨4時起床，由於該認購期權在兩日後就到期，我決定止蝕，然後睡覺。」



當然，他萬萬想不到，這個決定令他失去了回報高達60倍或5萬美元(約39萬港元)的利潤。



他說：「在凌晨4時作決定實在非常欠缺理性，尤其是當時嬰兒喊了，令我決定止蝕。然而，只要多等兩小時(高通在美股4月16日末段才爆升)，就是與別不同的慶祝了！我很討厭自己，不知道該怎麼辦才能感覺更好。」



大家作為投資者，相信都明白他的「痛苦」。錯過了升浪，尤其是短時間內「止蝕」後發現錯過了5萬美元的利潤，確實很殘忍。但無論如何，都是盡快忘記吧...

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/