新股專輯：慕尚集團通過上市聆訊

奢侈品牌LVMH旗下私募基金L Catterton Asia為股東的慕尚集團已通過上市聆訊，料短期內啟動招股程序。據早前外媒報道，該公司擬集資3億美元(約23.4億港元)。



慕尚集團為內地男裝品牌GXG母企。據更新後的招股文件顯示，該公司去年收入37.87億元人民幣(下同)，按年升7.88%，但溢利按年倒退11.21%至3.74億元。



該公司現時擁有6個品牌，包括GXG、gxg jeans和gxg.kids、Yatlas和2XU。文件引述行業報告，以零售總收入計，GXG去年在中國時尚男裝市場的佔有率約3.3%，全國排名第二。



公司預計集資所得將用於改善資本架構及減少財務費用，包括償還部分銀行借款；尋求品牌收購或戰略聯盟，以擴大公司的品牌及產品組合；升級線下零售店為以顧客作導向的智能店舖；建立先進的智能物流中心；營運資金及其他一般公司用途。

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