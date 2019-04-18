【顛覆傳統】實驗室兩周培育出鑽石　硅谷創企吸金7.8億

幾個世紀以來，人們為開採鑽石，可謂歷盡艱辛、不惜代價。但現在尋找鑽石已不用如此費力。外媒報道，美國硅谷一家初創公司成功在反應器內「培育」出鑽石，而這個反應器跟數據中心那些成排的設備沒甚麼兩樣，只是它連接着一些輸送氣體和水的軟管。



該家培育鑽石創企Diamond Foundry聯合創始人、首席技術官舒爾茲(Jeremy Scholz)表示，該公司在實驗室生產人工培育鑽石。這些並不是人造鑽石，並非以人造纖維作材料，它們是真鑽石，是培育出來的。



該公司在2013年開始營運，並在兩年時間裏，團隊不斷調整參數，試圖以全新的速度、質量與效率，在實驗室內培育出真鑽石。他們希望將實驗室培育鑽石中的「實驗室」一詞去掉，將其變成工業產品。



Diamond Foundry吸引了Twitter前行政總裁Evan Williams、荷里活影星狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)等投資人。到目前為止，該公司已籌集資金近1億美元(約7.8億港元)。



Diamond Foundry的成品鑽石。它提供公主、橢圓等傳統切割方式，也有靶心、圓頂等高端切割方式。而該公司強調「我們的工具可以在兩周內培育出一顆鑽石...但我們鑽石中的原子跟宇宙一樣古老。」



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