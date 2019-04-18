致富智庫︰你豈能錯過！呢本書連股神同蓋茨都讚好...

28年前，身為微軟創辦人的蓋茨與「股神」巴菲特初次見面。兩人除了互相交流「生意經」外，當時蓋茨亦問及：「你最喜歡的書是哪一本？」巴菲特隨即回答︰「《商業冒險》(Business Adventure)」。他其後更將該書贈送予蓋茨。



直到多年後，蓋茨仍表示《商業冒險》是他看過最佳的商業書籍，該書的作者John Brooks仍是他最喜歡的商業書作家。



《商業冒險》是於1969年初次發行，距離該書面世至今已50年，仍然歷久不衰。這本能被兩位世界級億萬富翁推崇備至的「經典之作」，自然有其獨一無二的魅力。有外國評論指出，這本書的精彩之處在於，它的內容不只適合從事金融工作的讀者，連一般人也能從中學到為人處世及致富之道。



沒有空看這書？不要緊，以下是3大重點，不妨參詳一下︰



【1、當你對改變視而不見時，你就已過時了！】

書中提到福特汽車(Ford)最經典的失敗之一，是1958年的埃德塞爾(Ford Edsel)車型。當時福特原計劃打造一款針對美國中產的「終極汽車」，並就此進行市場調查，希望了解客戶最想要的東西。



不過，該公司對民意調查結果不滿意，決定按自己的想法打造出一款新車，並在推出前一年已開始宣傳。然而，新車推出的第一天卻出現了漏油等諸多問題，結果銷量慘淡。有用家批評指，該車款售價過於昂貴兼且「嘥氣」──耗費太多汽油。



總結：當你不再關注社會或人們的需求變化時，你就會變得落後，並容易被其他人超越。



【2、失敗不是壞事，要接受它，並從中學習，然後繼續前進。】

Edsel車款的失敗導致福特損失了3.5億美元。然而，福特的高層沒有承擔失敗責任，甚至聲稱他們所做的一切都是對的。



福特甚至把失敗的原因歸咎於顧客。作者John Brooks指出，人們常常會想失敗後要面對的後果，例如失去進入一所好大學的機會、錯失升職良機等，從而死不認衰；但其實「失敗乃成功之母」，從錯誤中吸取教訓是最好的學習工具，一次的失敗會告訴你下次成功的必要條件。



總結：認錯，看來十分容易，惟若撫心自問，未必...要學懂吸取教訓不再犯更不容易。



【3、永遠不要低估公司文化及價值的重要性！】

任何人都應緊記這一點，無論是公司的創辦人、管理層、員工、甚至是求職者。



施樂(Xerox)創辦人Joseph C. Wilson在上世紀1960年代帶領公司走向輝煌，因為他優先考慮建立富有同情心的工作文化。他認為，有責任向慈善機構和大學捐贈數百萬美元，並在民權運動期間實施了漸進式招聘政策。



他曾說︰「訂下一個很高的目標，或是幾乎無法實現的目標，然後讓人們相信他們能夠實現...這就如同公司財務狀況一樣重要、甚至更為重要。」



時至今日，員工比以往任何時候都更重視公司文化。求職者很多時會拒絕聲譽不佳的公司給出的工作機會，有能力的員工亦會紛紛離開。擁有良好公司文化可能會帶來更高的生產力和動力，更少的員工健康問題及「跳槽」現象。



總結：如果你是求職者，請記住「加入一家企業文化不好的公司，絕不會讓你感到高興。」



上述只是該書極少數精華，內裏有12個經典故事，世界在變，但人性不變，蓋茨強調該書直到目前仍使他「受用不已」，或許真的值得大家細味一下。



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