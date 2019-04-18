iPhone XR首季英國最暢銷手機　三星歐洲稱冠

外媒報道稱，iPhone XR是英國今年首季最暢銷的智能手機。在美國，iPhone XR也佔智能手機總銷量的1/10。據了解，iPhone XR首季表現十分強勁，在歐洲市場的銷量超過iPhone XS和iPhone XS Max的總和，並獲得英國最暢銷機型的稱號。



分析指，從近期iPhone XR的銷量來看，蘋果公司要以該手機的價格水平，才足以說服舊iPhone用戶升級。不過，iPhone在歐洲市場的整體份額卻有所下降，高居歐洲銷量第一的依舊是三星。



另方面，得益於意大利和西班牙市場的回暖，今年首季三星在歐洲市場份額保持穩定。Galaxy S10系列產品的推出，幫助其鞏固在歐洲的最佳銷量手機位置。



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