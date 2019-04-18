藥明康德擬收購合全藥業少數權益　涉2.75億人幣

藥明康德(02359)公布，擬收購合全藥業少數股東所有餘下股份，以完成私有化程序。截至2018年12月31日，全資子公司上海藥明持有合全藥業85.71%。



根據建議，收購代價為每股合全藥業48元人民幣(下同)，或合全藥業少數股東原收購成本的較高者。目前合全藥業少數股東包括公司7名關連人士，合共持有572萬股，相當於約1.29%股權，預期總代價不超過2.75億元。



董事相信，建議私有化合全藥業，可促使其專注於長期發展策略，提高經營效率，同時節省不必要的行政及其他上市相關成本和開支。

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