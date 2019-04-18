「鍵盤」5年內消失？風投基金：未來10年呢種技術趕上...

外媒報道，風險投資公司紅樹投資(Mangrove Capital Partners)行政總裁Mark Tluszcz表示，聲音將為用戶帶來一次「巨大的改變」！他相信，未來10年語音技術將會領導市場，建議投資者宜將資金投入這個領域；而作為輸入設備的「鍵盤」，則將會在5年之內被淘汰。



目前，不少大型企業都有開發語音控制技術。例如，蘋果公司(Apple Inc.)有大家熟悉的Siri語音輸入、零售巨擘亞馬遜有語音助手Alexa以及用語音控制的Echo系列智慧音箱；谷歌亦有Google Home智能家居助理；Facebook亦正在開發自己的語音助手。



Tluszcz認為，科技巨頭在語音方面發展不俗，不過在識別較少見的口音上，仍然需要「大規模創新」及「新的語音使用方法」。



市場研究機構Juniper Research數據顯示，截至2018年底，消費者在各種設備上使用「數碼助理」的數量約為25億，預計到2023年將攀升至80億。

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