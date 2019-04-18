新盤UPDATES：海日灣II超購2.5倍　晉海II周日賣

市場關注新盤以招標形式銷售情況，發展商陸續改作價單推出，而以貼市價開盤的項目，認購反應持續理想。



●海日灣II累收逾千票 超購2.5倍

億京發展旗下大埔海日灣II收票踏入第3日，累計入票逾1,030張，超額認購約2.5倍，累計參觀人數突破3,000人，集團表示對海日灣 II 銷售有信心。



項目一期最新錄兩宗成交，分別是Court C 第1座11樓E室及17樓B室，成交價分別為822.1萬及1,029.3萬元。



億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，該盤最快於復活節假期內開售，預計不設大手安排。



他又指，有機會於短期內加推，視乎市場反應決定加價空間。項目第一期一直以招標發售，而是次以價單形式推出，被問到是否回應地產建設商會的指引，他則指策劃樓盤時，已決定首數批將會公開發售，又指公司作風低調，但不代表不透明。



對於樓市走勢，他指中美貿易戰緩和，市場預期不加息，因此客觀環境變化不大，期望樓市健康發展。



●新盤部署：晉海II周日公開發售54伙 其中34伙曾招標

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)將軍澳日出康城晉海II上載新一張銷售安排，將於周日(4月21日)以價單形式發售54伙。該批單位中有34伙位於第3A座的單位，曾經以招標形式推出。



周日銷售時，買家需於當日下午2時30分至3時到場報到登記，隨後以抽籤形式決定揀樓次序。



●澐灃洋房逾5000萬沽 呎價2.46萬

據一手銷售資訊網資料，永泰地產(00369)等的沙田九肚澐灃沽出H25號洋房，面積2,077方呎，成交價5,109.4萬元，呎價24,600元。



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