奇準分析員：美股最快下周創新高　牛市仍有7年

外國傳媒報道，由2009年至今一直是美股大好友、於2018年10月2日呼籲增持現金，12月17日預言股市正築底，料12月24日後迎來「聖誕升浪」，今年初繼續睇好，結果仍一一言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut最新表示，美股勢必再創新高，最快可能是下周！



他說：「從我們自研的短期指標看到，本周美股應該相對平穩，未是大升的時候，但下周中期就會見真章，我們的預測是向上突破再創新高，原因是直至目前為止，企業盈利令人失望的數量較少，在分析員普遍悲觀下，預期接下來的業績將繼續好過預期，令大市有足夠上升動力。」



他的目標是標指今年底升穿3,000點，較現水平有大約4%上升空間。他又強調：「今次的結構性牛市可以長達15年，即大約最少持續5至6年，甚至7年。目前仍然沒有人相信。」



作為投資者，一定要記着Jeff Saut的名字，皆因他測市準確度高。舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。



到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。



到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。



直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。



在去年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿去年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。



由於Saut多番看準大市，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。



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