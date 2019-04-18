樓價UPDATES：雅景臺辣招期滿沽貨　健威放盤一個月獲承接

近年樓價累升不少，部分業主待3年辣招期屆滿即時獲利沽貨，馬鞍山雅景臺三房套房戶以806萬元售出，原業主持貨至3年帳面獲利約241萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●筲箕灣禮林大廈中層4室，實用面積527方呎，三房間隔，獲投資者以498萬元購入收租，實用呎價9,450元。



●北角健威花園F座高層1室，實用面積448方呎，兩房間隔，放盤約一個月，以778萬元獲承接，實用呎價17,366元。



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九龍區

●長沙灣泓景臺2座低層H室，實用面積441方呎，兩房間隔，以868萬元成交，實用呎價19,683元。



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新界區

●東涌東堤灣畔5座中層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，以760萬元零議價沽出，實用呎價14,313元，創屋苑兩房半年做價新高。



●屯門市廣場8座高層B室，實用面積392方呎，兩房間隔，獲10組客人同時洽購，最終以564萬元售出，實用呎價14,388元。



●馬鞍山雅景臺4座中層E室，實用面積606方呎，三房套房間隔，以806萬元沽出，實用呎價13,300元，單位3年升值約43%。



●青衣青泰苑C座高層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價568.8萬元，實用呎價14,185元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居2座低層H室，實用面積544方呎，三房間隔，以600萬元成交，實用呎價11,029元。

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