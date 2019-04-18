新股專輯：五間企業遞交上市申請

周四(17日)有5間企業向聯交所遞交上市申請，中國孤兒藥(即用於罕見疾病的特效藥物)公司康蒂尼藥業、中國化工公司三和精化、中國供熱服務供應商吉林省春城熱力、小型家電製造商登輝控股申請主板上市，而GEM板的香港地基工程公司泰灃控股亦重新遞交申請。



據初步招股文件，康蒂尼藥業已有一款醫治肺纖維化藥物，以「艾思瑞」品牌在內地銷售，2018賣出2.91億盒，平均售價為584.7元人民幣(下同)，按年加價1.47%，佔2018年收入93.6%。2018年溢利及全面收益總額4,067.6萬元，按年大增94.84%；收入按年升67.23%至1.81億元。



值得留意的是，日本藥物發現公司GNI Group Ltd(2160:Tokyo)為康蒂尼藥業最大股東，持有上市前55.97%股權。中國銀河國際為獨家保薦人。



預計集資所得將用於為開發艾思瑞提供資金；為候選產品研發提供資金；為通過自中國境外收購及商業化創新藥品，以擴大藥品組合提供資金；改善生產線及試生產提供資金；擴大營銷團隊及擴充分銷網絡；營運資金及作一般企業用途。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/