CWT贖回5.8億元票據

海航集團旗下香港上市公司CWT International(00521)(簡稱CWT)捲入債務違約事件稍有進展。CWT的新加坡全資子公司CWT Pte.周四(18日)發聲明，表示已贖回一批周四到期、本金額1億新加坡元(約5.79億港元)的票據連利息。不過，CWT至周四晚上仍未交代其涉及14億元債務違約的解決方案。



事緣CWT周二宣布，未能支付融資協議到期的利息及費用約6,300萬元。由於融資協議已發生違約，貸款人表示本金14億元的所有貸款連同利息應立即到期應付。若CWT周三上午9時正前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權安排接管CWT抵押的資產，抵押品佔公司總資產「極大部分」。CWT的母公司海航集團於周三表明，密切關注CWT債務的事態發展，並致力履行在集團層面的財務義務。



然而，記者周四就上述債務違約事件向公司查詢，但發言人回應指未有最新消息披露。



另方面，同屬海航集團系的香港航空股東糾紛愈演愈烈。市傳周四早上有海航的代表進入港航於東涌東薈城的辦事處並取走文件。代表香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司和Frontier Investment Partner的公關發聲明指，港航關鍵的財務資料及硬碟可能已經被毀或帶走。



就港航股東間的爭拗，運房局發聲明稱已去信責成港航，強調股東間問題絕不能影響其航空安全和運作。而民航處亦已加強監察港航的航班運作及航空安全的情況，以確保港航在復活節及勞動節假期期間的航班服務不受影響。另外，就港航的財政狀況，運房局指一直密切留意事態發展，並會採取適當的跟進行動。



港航公司方面周四晚上則指，早上並沒有任何人闖入其總部或帶走任何公司資料，但承認近日涉及公司股東間紛爭，已嚴重擾亂辦公室秩序和正常運作，對此公司已聘第三方保安人員和律師來協助處理情況。作為私營公司，港航不會對股東架構作評論。



港航於周二的特別股東大會上，通過決議任命前董事鍾國頌出任主席，但翌日網上即流傳一封由侯偉以港航主席名義致員工的信件，承認近期有關公司董事局變動的消息因股東爭拗所致，但對公司營運沒有影響。記者周四再致電港航主席鍾國頌查詢，他拒評有關公司文件遭帶走的事件，但強調公司不會行雙主席制。

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