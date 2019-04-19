壹傳媒股價挫半成「跌凸」　證券界籲勿沾手

業績虧損連年且不斷惡化的壹傳媒(00282)一直要靠「賣、當、借」度日，股價表現長期低迷。周三(17日)短暫回揚後，周四(18日)隨即又大跌近半成，且成交近500萬股，沽壓沉重。該公司股價收報0.194元，不僅重現跌勢，更較周二收市價為低。有分析指，壹傳媒及其大股東黎智英近來先後多次出售物業企圖為公司「吊命」，惟股價始終反彈乏力，主要原因是市場極度看淡該公司業務前景，建議投資者不宜沾手其股票。



據台灣傳媒早前報道，黎智英於今年3月底，將其持有的台北市內湖區壹同樂動畫工作室所處的辦公大樓售予敏恩國際，台媒粗略估算代價僅約8億新台幣(約兩億港元)。即在短短約4個月，壹傳媒及黎氏已經4度出售台灣資產套現，其在當地的重大資產可能已「賣得就賣」，而且賣得頗急。市場人士因而估計，出售之急顯示其有意率先收縮集團台灣業務。



翻查資料顯示，黎智英3月底時，亦將他持有的內湖區新湖二路146巷18號的「壹電視大樓」全幢，售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。據中國電器的公布，該物業代價為14.5億元新台幣(約3.6億港元)。



除了黎智英出售自己「家當」外，壹傳媒亦在今年2月28日確認向台灣大鎪科技出售位於台灣高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高樓宇，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。另外，早於去年11月，壹傳媒已將位於台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，以總代價約4.54億元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬元可作營運資金。



事實上，壹傳媒累積虧損沉重，單單最近公布的半年業績便蝕逾兩億元。公司及黎智英短期內一再出售台灣物業，信誠證券聯席董事張智威曾指出，壹傳媒明顯在台灣難生存，急需資金去解決經營上的困難，他估計公司似乎有意先收縮台灣的業務。



他又指出，壹傳媒過往多次出售物業後，股價全無起色，始終在低位徘徊，最大的原因是市場都認定壹傳媒及黎氏賣產是壞消息，故投資者不宜沾手該公司股票。



財金界認為，壹傳媒股價較歷史高位累挫逾九成，前景堪憂；即使黎智英及壹傳媒不斷變賣資產圖謀救亡，但套現所得只屬「杯水車薪」，對其經營困局始終無補於事。物業「賣一個少一個」，加上壹傳媒業績持續惡化，擔心該公司未來想再靠「賣、當、借」度日都難。



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