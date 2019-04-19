東方日報B2：二手樓價連升10周　細盤爭崩頭

住宅樓價逐步逼近高峰，地產代理二手樓價指數連升10周，相距高位僅差4.4%。在買家心急入市下，細價盤更出現「爭崩頭」情況，屯門市廣場有兩房戶同時獲至少10組客爭購；而青衣居屋青華苑則被搶至呎價約13,248元新高水平售出。



中原蔡偉傑表示，樓市交投氣氛熾熱，令買家入市態度更為進取。上述屯門市廣場8座高層B室，單位實用面積392方呎，屬向東南的罕有放盤，叫價580萬元。原業主放鎖匙當日，已經吸引大量客人湧至參觀，部分即使沒有睇樓，亦計劃落訂搶貨。最終由其中一位上車人士以564萬元成功購入，呎價14,388元。



事實上，根據祥益資料，屯門600萬元或以下的私人住宅盤源已買少見少，目前僅餘449個，相比去年同期609個，減少160個或約26%。



近月交投急增的青衣區，放盤量同樣被快速消耗，無論二手資助房屋或私宅均被熱搶。美聯梁文楓透露，青華苑B座高層1室，實用面積351方呎，屬區內唯一開價低於500萬元的已補價自由市場居屋放盤。上址近日獲三組準買家洽購，有外區上車人士怕樓價再升，不惜以465萬元高價承接。



中原蔡偉明則稱，同區私人屋苑青怡花園一個4座中高層F室，去年底開始放盤，近期雖然反價30萬元，叫價升至620萬元，但仍獲多組客參觀。當中兩組買家出價600萬元，結果由父母資助置業的首置客購得，以實用面積343方呎計，呎價約17,493元。



大圍金獅花園亦出現同類個案。利嘉閣古向嘉稱，近期有四組準買家洽購該盤1期金麗閣中層4室，一名上車客議價至凌晨，加上願意配合業主要求的成交期，成功以483.8萬元承接。單位實用面積270方呎，呎價17,919元。



至於買家為求盡快入市，無樓睇單位照樣買。祥益謝利官指出，天水圍嘉湖山莊景湖居13座高層G室三房戶，實用面積547方呎，有換樓人士僅參考室內照片，即以608萬元購入，呎價11,115元。該盤現時同類放盤叫價達610萬至630萬元。



此外，市區細價盤緊絀，帶動做價繼續破頂。市場消息透露，牛頭角得寶花園A座高層戶，實用面積398方呎，以項目歷來最高價620萬元沽出，呎價15,578元。



市況持續向上，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報180.37點，按周漲0.12%，但升幅已見收窄，由2月初至今累升6.14%。連同大型屋苑及中小型單位，三大整體指數齊升10周，為近兩年以來首見。



至於分區方面，九龍樓價指數按周上升0.87%至180.68點，連漲9周，創該區歷史最長升浪。而新界西則上揚1.93%至165.49點，升幅為38周最大。



資深投資者吳龍飛認為，由於早前細價物業價格跌幅較為明顯，因而吸引大批購買力追貨入市，令近期升幅較顯著。不過，隨着交投開始減少，預期樓價再升兩、三個月後，有機會掉頭回落。

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