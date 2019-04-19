道指收升110點　Pinterest首掛漲近3成

投資者繼續關注美企業績表現，美股在長假期前表現向好。道指收報26,559點，升110點或0.42%；標指收報2,905點，升4點或0.16%；納指收報7,998點，升1點或0.02%。



總結全周，道指累升0.56%；標指累跌0.08%；納指累升0.17%。周五(4月19日)為復活節假期，華爾街股市暫停交易。



華爾街新股市場轉旺，周四掛牌上市的視像會議公司Zoom和圖片媒體平台Pinterest均較招股價大幅上漲。Zoom全日升72.22%，收報62美元，市值近160億美元；Pinterest則上揚28.42%，收報24.4美元，市值約129億美元。



美國運通首季盈利勝預期，股價收漲1.71%；美國鋁業首季錄得虧損1.99億美元，按年盈轉虧，股價周四大跌3.75%。



數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外減少5,000人，至19.2萬人，有別於市場預期升至20.5萬人，前周止持續申領人數減少6.3萬人，至165.3萬人，市場原預期升至172.2萬人。



美國3月領先經濟指標升0.4%，符預期，並較前一個月經調整後升0.1%加速。



此外，美國2月商業庫存升0.3%，符預期，惟升幅較前一個月經調整後的0.9%放緩。

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