環球主要股市醞釀破頂？加拿大股市周四創新高

今年環球主要股市做好，逐漸擺脫去年下半年的頹勢，當中加拿大股市於周四(4月19日)率先破頂，加拿大標普TSX指數收報16,612點，升68點或0.41%，突破去年7月12日的歷史高位，創收市新高。



加拿大股市以消費、大麻、以及銀行股表現最出色。零售商Green Growth Brands周四全日急升10%；大麻產品供應商Green Thumb Industries上漲逾7%；銀行股加拿大皇家銀行微升0.3%。



另邊廂，美國股市亦正醞釀破頂，道指距離紀錄高位尚餘約1.4%；以科技股為主的納指本周多次突破8,000點大關，只要再升約1.6%，將可超越去年8月底的歷史高位(8,133點)。



港股方面，恒生指數周四收報29,963點，升161點，距離2018年1月底的紀錄高位33,484點，還有接近12%。



至於中國滬深300指數周四收於4,072點，還要再升逾32%，才有望挑戰2015年的「大時代」高位(5,380點)。

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