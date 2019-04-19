全球經貿戰︰世貿裁決中國農產品關稅配額存法律缺陷

世界貿易組織(WTO)周四(18日)裁決中國對農產品進口實施貿易限制時未遵循適當的程序。世貿在網站表示，中國在實施大米、小麥和玉米的關稅配額時，採用了有缺陷且不透明的方法。



該專家組裁決的文本稱，中國關稅配額「從開始到完成的整個過程都存在法律缺陷」。



中國商務部回應指，對專家組認定中方農產品關稅配額管理措施違反WTO承諾表示遺憾；將繼續以符合世貿規則的方式管理有關農產品進口關稅配額。



這份裁決有利美國總統特朗普跟中國的貿易糾紛，可能會擴大中國市場對美國農民的開放。



受特朗普挑起的貿易戰影響，美國農民難以進軍中國市場。美國農業部此前表示，北京方面的舉措阻止了另外價值35億美元的農產品出口到中國。



在世貿組織公布裁決後，美國貿易代表辦公室通過電郵發布聲明表示，這項裁決「將有助於美國農民在更加公平的環境中競爭」，政府將繼續敦促中國迅速履行其世貿組織義務。



美國或中國可在接下來的60天內提起上訴。如果該裁決得以維持，中國必須修改其配額計劃，否則可能面臨華盛頓方面實施貿易報復措施。





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