全球經貿戰︰傳中國在世貿市場經濟地位案敗訴！

外電引述消息報道，世界貿易組織(WTO)決定，中國並未像政府所聲稱所指在2016年自動獲得了市場經濟地位。歐盟和美國在此案中取得重大勝利。



這一裁決對中國可謂重大打擊；中國聲稱，2001年加入世貿組織時，要求成員國在15年後以市場經濟地位對待中國；這將限制貿易伙伴遏制產品以低於成本的價格銷售的能力。作為本案被告的歐盟曾在計算反傾銷關稅時，採用非市場經濟的辦法，按此辦法可處以更高的罰款。



在2017年11月的一項爭議中，美國於第三方文件中指「很明顯，中國尚未完成這一轉變」；「如果中國希望將生產商或出口商的價格或成本用於反傾銷比較，就應當完成經濟轉型，確保市場經濟條件在經濟中佔主導地位。」



消息人士稱，WTO的此項臨時裁決將給予各國更大的餘地，根據具體情況對低成本或傾銷的中國產品徵收關稅。



該裁決尚未公開。在裁決公開前，中國仍可對該申訴尋求和解。



世貿組織發言人以及歐盟和中國代表團的代表均不予置評。

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