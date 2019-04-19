傳德銀正制定「B計劃」應對併購談判失敗

外電消息指，德意志銀行正在制定「B計劃」，一旦與競爭對手德國商業銀行的併購談判失敗，將會把該策略提交給投資者。



德銀至少兩個主要投資者表示，如果談判失敗，他們希望CEO Christian Sewing能拿出新戰略。消息人士稱，隨着併購面臨的阻礙增加，Sewing正考慮兩種基本情景：1、主要包括提高成本削減措施規模，2、是更大的戰略轉型。



兩家銀行的磋商已持續近5個星期，但是沒有迹象顯示即將達成協議，反對聲且日漸高漲；工會希望防止數萬個崗位遭到裁減，而政治層面的支持也開始消退。



德銀監事會工會代表Jan Duscheck周四公開表示，應當放棄與競爭對手德國商業銀行的兼併談判，推行獨立的振興計劃。





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