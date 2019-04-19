【專家樓評】李志成：舊區重建宜全盤規劃 　釋放土地潛力

近年香港土地房屋供不應求，政府覓地困難，新財政年度潛在土地供應只有約1.55萬伙，按年大幅減少近4成，而隨着政府將公私營房屋比例由六四比改為七三比，預計未來私樓供應將減少。



雖然提高公營房屋供應，但市民置業需求殷切，回顧去年新居屋破紀錄超額認購約60倍，不少抽籤落空的居屋向隅客，可能轉投私人細價樓市場，可見「餅無做大」之下，調高公私營房屋比例未能有效解決問題，增加土地供應刻不容緩。



近年政府銳意推動舊區活化重建，在市區增加房屋供應，最近市建局觀塘恒安街重建項目截標，合共錄約18份標書，反應理想。過去不少重建項目位於市區中心地段，大受買家歡迎。較為人知的有觀塘凱滙以及灣仔囍滙，兩個都屬於大規模項目，配合社區活化理念，成為區內地標。



日前發展局指出，市建局的油旺規劃研究預計於今年底至明年初完成，並計劃將理念推展至荃灣等地區。政府應該把握機會構建區內布局，以配合未來城市宏觀發展，亦可考慮放寬地積比率，為重建舊樓「鬆綁」，增建單位，釋放土地潛力。



除此以外，「明日大嶼」填海計劃亦是正確方向，但填海造地往往須時10至20年，「遠水不能救近火」，所以覓地建屋須配合短、中、長期措施，回應市民置業上車的訴求。



香港置業行政總裁李志成



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