A股快報︰國壽一度飆半成　花旗料新業務增長將超同業

中國人壽(02628)(601628.SH)發盈喜，預期第1季淨利潤增長約80%至約100%。國壽A股股價一度漲逾5%，高見31.65元人民幣，為3月4日以來高位，最新升逾2%，報30.88元人民幣。



花旗報告指，國壽首季預測淨利潤大增，主要受股權投資收益驅動；預計2019年公司全年新業務增長將超越同業，其估值目前具有吸引力。維持對國壽H股「買入」評級，目標價25.8港元



該行預計內地人壽保險業將受惠於債券孳息率反彈、良好營商環境、以及商業動能改善。國壽的淨利潤彈升，有望為公司今年股息增長提供更多空間。



另外，大摩報告稱，國壽一直有營業收入波動大、高度依賴A股表現的問題；公司基本因素的重估，將取決於其機構發展和新業務價值增長的復甦。



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