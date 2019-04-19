樓價UPDATES：二手盤源減　維景花園放盤1日速沽

樓市交投暢旺，市場盤源減少，有單位放盤僅1天極速售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●天后維景花園B座高層6室，實用面積422方呎，兩房間隔，連租約放售，開價850萬港元，放盤僅1日即獲買家「零議價」承接，連租約易手，實用呎價20,142元。原業主持貨25年沽售，升值2.3倍。



●北角龍峰閣低層A室，實用面積約1,523方呎，四房間隔，連車位以2,528萬元易手，實用呎價約16,599元。單位約14年漲價近4.1倍。



●筲箕灣形薈1A座低層J室，開放式間隔，實用面積約332方呎。以每月1.48萬元租出，實用呎租約44.6元。業主於2016年以約508.4萬元購入，租金回報率約3.5厘



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九龍區



●大角咀君滙港6座中高層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，去年7月以1,068萬元放盤，直至近日以1,057萬元易手，實用呎價約22,300元。原業主持貨4年，帳面獲利約297萬元。



●九龍塘又一居4座中層E室，實用面積約657方呎，三房間隔，開價1,500萬元，減價40萬元以1,460萬元售，實用呎價約22,222元。原業主持貨滿3年SSD期滿即轉手，現帳面獲利約290萬元。



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新界區

●青衣翠怡花園5座高層G室，實用面積368方呎，開價606萬元，放盤3天，減至600萬元獲承接，實用呎價16,304元。單位近9年間升值2倍。



●屯門悅湖山莊4座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，日前獲租客以每月1.2萬元承租，實用呎租約27.8元。業主2015年以約302萬元買入單位，租金回報率逾4.7厘。



●天水圍栢慧豪園2期8座中層D室，實用面積512方呎，兩房間隔，以598萬元易手，實用呎價11,680元。原業主於2010年10月以228萬元一手買入，帳面獲利370萬元。



●元朗世宙1座低層J室，實用面積425方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減至671.9萬元沽出，實用呎價15,809元。原業主持貨3年多，升值25%。

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