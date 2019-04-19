Zoom上市首日大漲72%　華裔創始人身家飆至257億

外媒報道，視頻會議軟件開發商Zoom周四(18日)在美國納斯達克交易所上市，開市股價即報65美元，較招股價36美元飆升81%。Zoom最終收報62美元，仍較招股價大漲72.22%，市值達到160億美元(約1,248億港元)。



Zoom是一家多人雲視頻會議軟件服務提供商，Zoom支持25人免費高清視頻通話，是從小型團隊到大型企業都能輕鬆使用的視頻會議工具。客戶包括Uber、Conde Nast等。



該公司創始人為華裔工程師Eric Yuan(袁征)。此前，他是WebEx首席工程師。2007年思科以32億美元收購了WebEx，他也加入思科。2011年，離職創立Zoom。招股書顯示，IPO後袁征持有21%股份，按Zoom當前市值來算，他現時個人身家已超33億美元(逾257.4億港元)。



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