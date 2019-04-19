去年全球25大遊戲公司收入年增16%　騰訊6連冠！

外媒報道，數據分析公司Newzoo最新發布《全球遊戲市場報告》顯示，去年全球25大上市遊戲公司共創收1,073億美元(約8,369.4億港元)，按年增長16%，其中騰訊控股(00700)旗下騰訊遊戲業務佔15%的份額，持續6年維持榜首地位。



Newzoo在其報告中稱，這是全球25大上市遊戲公司年收入總額首次超過1,000億美元。去年，這家互聯網和社交巨頭騰訊遊戲相關收入增長9%，增至197億美元，佔全球遊戲市場總收入近15%。而前25大遊戲公司去年總收入則佔據全球遊戲市場1,349億美元近80%的比例。



日本索尼公司收入142億美元，排名第二。微軟和蘋果公司(Apple Inc.)收入分別達98億美元和95億美元，分列位列第三和第四。而在去年，排名前10的遊戲公司收入總共增長19%，而排名在11位至25位的公司增幅較小，且處於第二級的許多公司無法跟上市場領先者的步伐。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm