最強蘋果分析師：今年新iPhone將升級至3鏡頭

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤在最新研究報告中預計，蘋果公司(Apple Inc.)2019年的iPhone系列，主要賣點將是改進攝影鏡頭系統。其中，配備後置3鏡將是焦點。



近年智能手機銷量增長陷入停滯，增加鏡頭數目和改善圖像質素，成為了一眾廠商催谷增長的方法。不論三星、華為，以至Nokia，均在新機中大打「鏡頭戰」。



郭明錤此前的研究，下一代iPhone系列產品預計將與目前的產品非常相似。他預計蘋果將發布5.8吋iPhone(在iPhone XS基礎上改進)、6.5吋iPhone(與當前iPhone XS Max類似)以及6.1吋、配置低成本屏幕的iPhone(與iPhone XR相對應)。



他相信，2019年最高階的巨屏版iPhone，將包括所謂的3鏡頭配置，這款新機型將新增超廣角鏡，並使用索尼生產的1200萬像素傳感器。



他又指，新款iPhone可能採用黑色鏡片塗層技術，這將使鏡頭看起來不那麼顯眼。



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