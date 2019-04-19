樓市「真復甦」！首季10大屋苑成交登記增逾倍

美聯援引土地註冊處資料指，首季二手住宅成交登記共錄約9,244宗，較去年第4季的5,924宗，顯著回升約56%。當中，十大屋苑成交登記首季共錄701宗，按季升約109.3%，並創3季新高；惟按年計則跌約22%。



美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，十大屋苑中，首季成交登記悉數按季上升，當中海怡半島按季急升約268.4%、美孚新邨及麗港城分別升約225%及約2倍。至於黃埔花園、荃灣中心、康怡花園、太古城及沙田第一城錄介乎約112%至約166.7%升幅，而嘉湖山莊及新都城宗數亦分別升約33.7%及約22.6%。



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