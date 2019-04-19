【地產專題】大橋通車半年　東涌樓價大翻身！

港珠澳大橋通車半年，東涌區樓市經歷高低起伏，隨着今年大市回勇及旅客「逼爆」的陰霾消散，令一度插水的樓價「大翻身」。《東網》追蹤區內6大私人屋苑的最新平均呎價，全部比起通車初期倒升，部分漲幅高逾三成。



去年10月底，港珠澳大橋通車，初期受累大批旅客經大橋來港湧去東涌，使區內居民叫苦連天，加上樓市轉勢，因而拖累區內樓價及交投急跌。有區內代理指出，去年10月全區僅錄得10餘宗私樓買賣，及後各屋苑更輪流冧價，其中，東堤灣畔有頂層特色戶的驚青業主「要錢唔要貨」，連環劈價三成至區內居屋價甩貨，實用呎價險守一萬元關口。



不過，近月東涌樓價跟隨大市重拾升勢，綜合中原及美聯物業的成交數據，區內六個私人屋苑之中，以海堤灣畔反彈力度最強，由去年11月平均實用呎價跌一萬元關口，反彈至4月的逾13,000元，期內漲逾35%。當月屋苑僅錄一宗買賣，為實用面積854方呎的三房單位，劈至822萬元售出，實用呎價9,625元。



另一升幅顯著的屋苑為東堤灣畔，本月平均實用呎價漲至13,456元，半年高逾三成。據悉，現時入門盤為一個實用面積544方呎單位，叫價漲至約730萬元。



至於去年低潮期屢錄實用呎價失守一萬元成交的映灣園，該行陳旭明指，本月平均實用呎價回升至11,749元，半年間升逾一成，當中呎價最高為16座中層三房戶，實用面積748方呎，近日以930萬元易手，呎價約12,433元，創屋苑同類單位新高價。市場指，現時最平放盤價650萬元，已直逼去年旺市時入場價。



另外，美聯李錦榮指，去年底錄得多宗蝕讓成交的半新盤東環，目前屋苑平均實用呎價14,967元，較半年前漲價13.9%，貴絕全區。其中入門盤的一房戶已漲至600萬元，相較低位的510萬元，高出約18%。另外，利嘉閣關騰達指出，東環兩房單位新近錄今年首破七球成交，實用面積484方呎，成交價708萬元，呎價14,628元，較年初同類低位回升兩成。



事實上，東環3月買賣暢旺，中原陳旭明指，全月錄28宗買賣，較二月升逾1倍，不過，隨着六球以內的平價盤被市場消化，本月上半月僅錄6宗買賣。至於同樣偏離港鐵站的半新盤昇薈，樓價升幅最小，李錦榮表示，目前平均實用呎價12,606元，過去半年僅升不足1%。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指，未來東涌鄰近一帶有大量基建，加上港珠澳大橋通車後，該區有橋頭堡的優勢，長遠具潛力，惟新盤短期供應充裕，難免阻礙區內樓價升勢。



●三大新市鎮600萬內放盤瀕絕迹

昔日是「上車樂園」的三大新市鎮東涌、馬鞍山及將軍澳，上車盤愈來愈不「價細」，近半年樓價從低位反彈，600萬元或以內私樓放盤再進入倒數階段。



市場估計目前三區低價盤僅餘7個，換言之，高成數按揭繼去年旺市後，再在該些地區名存實亡。率先淪陷的新市鎮為馬鞍山，世紀21奇豐程子健指，隨着平價盤被市場消化，3月中起該區六球或以內私樓放盤已消失，目前全區最平首推新港城一個實用面積338方呎單位，叫價630萬元。



去年底樓市低迷，市場指馬鞍山仍有約9個叫價低過六球放盤，當中馬鞍山中心及新港城的入場盤仍可敍做八成樓按。



至於將軍澳亦幾近「乾塘」，港置劉浩勤指，這類私樓放盤全區共有3個，全數位於慧安園，清一色叫價600萬元，相比去年底入場價550萬元，四個月漲價逾9%。至於區內上車指標屋苑新都城，現時最低消費660萬元，相比起去年底仍有六球貨揀，明顯貴一截。



另外，去年12月東涌六球或以內私樓放盤估計約26個，惟美聯李錦榮指，現時同類放盤只餘4個，盤源縮逾八成。當中3個為東環一房戶，而餘下一個為藍天海岸一房單位，叫價570萬元。事實上，去年中市況火熱，三大新市鎮相繼淪陷，入場叫價先後升穿六球，換言之，可敍做八成按保的放盤消失，最低上車首期由兩成，增加至四成，令上車置業難上加難。



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