【深度解構】有騰訊撐都冇用？Switch入華恐難成功

騰訊控股(00700)取得日本任天堂(Nintendo)旗下遊戲主機Switch在內地的代理權，擬發售該款遊戲機，消息更刺激任天堂股價於周五(4月19日)大漲14%，反映市場對Switch進入中國市場抱有憧憬。



不過，打入中國市場是否真的意味着可以瘋狂「吸金」？答案恐怕會令投資者失望。因為另外兩大遊戲主機－－索尼(Sony)的Play Station及微軟(Microsoft)的Xbox，其實早已在2015年及2014進入中國，惟至今為止兩款遊戲機的銷量也未如人意。



事實上，兩大遊戲主機初入中國時，銷量用「慘淡」來形容也不為過。據市場研機構Niko Partners的報告，2015年時，PlayStation 4及Xbox One在中國的合計銷量約為55萬部。同年，PlayStation 4的全球銷量約為3,400萬部；Xbox One為2,000萬部。



Niko Partners在2018年8月份的報告中指出，PS4在中國的累計銷量為接近150萬部；而索尼的官方消息指，截至2018年底，全球PS4累計銷量突破9,160萬部。若以此推算，中國銷量佔其全球不足2%。以一個擁有近14億人口的龐大市場而言，這樣的銷售表現實在難以令人理解。



●遊戲審查仍是最大難關

分析認為，由於內地的審查制度，導致大部分外國熱門遊戲均未能在中國上架，加上網上盜版遊戲猖獗，令這些遊戲機的吸引力大減。同時，這些主機平台亦會所「鎖區」，即不能與外國玩家連線，也不能玩某些外國遊戲。部分如《GTA 5》、《生化危機2重製版》等遊戲更成為內地各大網䐟平台上的「禁搜詞」，因此內地買家對於PS4及Xbox「中國版」的購買意欲一直不高。



另方面，騰訊旗下遊戲平台WeGame，在去年也曾代理「重量級」遊戲《魔物獵人：世界》，惟該遊戲在上架後不過兩日，便因「部分遊戲內容不符合國內法規」而極速下架。這意味着，騰訊在中國售賣的Switch亦面對跟PS4、Xbox相同的遊戲審查問題，這是一度無法越過的坎。



而更重要的是，Switch作為2017年才正式發售的主機，其支援的遊戲數目本身已遠少過PS4及Xbox，加上預期會有部分遊戲通過不到審查，其在中國發售後要獲內地玩家青睞有一定難度。



●消費水平的差距

目前市面上一部Switch遊戲機的售價在港約為2,300港元，單純以價格而言並不算貴，甚至比不少手機更為便宜。然而，PS4的在內地的售價為1,999元人民幣，其銷量亦不見好。更重要的是，儘管主機價格不貴，但遊戲的價格卻絕非如此。



在Switch上的經典遊戲《薩爾達傳說》售價為560港元，其價格大約相當於主機的四分之一，這個價格與在全球其他地區也大多相若。



要留意的是，玩家是不會「只買主機而不買遊戲」的，若計及遊戲機本身加上購買遊戲的費用，花上過萬港元也屬正常。世界銀行統計，中國2017年人均收入為8,690美元(約6.8萬港元)，與美國(58,270美元)、日本(37,970美元)等地仍有很大差距。這意味中國市場的整體消費水平仍與發達經濟體有一定差距，這亦是影響遊戲機銷量的重要因素。



在整個中國市場當中，能夠負擔得起，而又願意購買遊戲主機的潛在客戶僅屬小數；而想買又有能力買，卻堅持忍手不買遊戲更齊全的「水貨」，在Switch推出後兩年仍苦等中國版開售的潛在客戶，恐怕更是「異數」。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm