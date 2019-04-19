日媒：現金大國日本更新紙幣　與促進非現金化背馳

日本政府和日本央行早前宣布將於2024年度流通1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓面值的新紙幣。日媒評論對官方的做法似乎感到莫名其妙。



評論指出，日本是世界上少見的「現金大國」，將利用最新技術加強貨幣防偽，今後繼續維持這一安全的結算手段。但另一方面，日本政府早前提出，到2025年將非現金結算比例提高到與歐美相當的40%，日本現鈔及硬幣似乎看不到未來前景。



日本還將在2021年度前期，發行500日圓新硬幣。日本目前的各面值紙幣和500日圓硬幣在新紙幣和新硬幣開始流通後仍可以繼續使用。日本政府和日本銀行雖然更換各面值紙幣的圖案，但1,000日圓到10,000日圓的面值種類不會改變。



放眼全球，歐洲在2018年底停止發行最大面值的500歐元紙幣，新加坡和印度等亦為了應對非現金化和洗黑錢問題，計劃停用高面值的紙幣。



野村綜合研究所木內登英認為，為了促進非現金化，最好能討論停用1萬日圓面值的紙幣」。不過，該國政府和央行都認為，在現金主義根深柢固的日本，停用1萬日圓紙幣可能會引發混亂，所以決定擱置這想法。



現金對國內生産總值(GDP)比例的存在感在日本十分突出。以2016年的GDP來比較，美國現金對GDP的比例是8%，韓國是6%，日本則達到20%。全球的非現金趨勢愈來愈顯著，正考慮發行數碼貨幣的瑞典現金對GDP的比例只有1.4%，較2007年的3.3%下滑到一半以下。



在手機結算普及的中國，現金的流通餘額截至二月底為7.9484萬億元人民幣（約131萬億日圓），較一年前減少2%；反觀日本的現金流通不斷增加，從2008年底的96萬億日圓到2018年底上漲到115萬億日圓，10年時間增加30%。



日本現金流通較多的背景是，在日本央行超低利率政策下，放在家中而非存放銀行的「衣櫃存款」大量存在，被認為達到紙幣發行餘額的一半左右，即50萬億日圓。日本政府希望將這部分貨幣「顯露出來」，實現帶動消費和投資的衍生效果。



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