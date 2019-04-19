樓價UPDATES︰嘉湖山莊放盤數日即獲承接

細價藍籌屋苑繼續錄承接，天水圍嘉湖山莊兩房單位，放盤不足一個星期，減價15萬即售545萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣御景軒中層C室，實用面積368方呎，兩房間隔，以月租17,000元租出，實用呎租約46.2元。



●北角百福花園百勝閣低層A室，實用面積606方呎，三房間隔，上月初放盤，開價900萬元，最終以860萬元沽出，實用呎價14,191元。



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九龍區



●九龍塘傲名中層C室，實用面積561方呎，兩房間隔，剛以31,000元租出，實用呎租55元。



●九龍灣德福花園本月暫錄7宗租賃成交，包括C座低層13室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，外區客月租17,500元承租，實用呎租約33.8元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，兩房一廳設計，放盤不足一個星期，減價15萬元，獲區內客即睇即以545萬元承接，實用呎價12,138元。



●天水圍居屋天頌苑N座高層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約380萬元，獲外區首置客以359.8萬元購入，實用呎價約8,446元。



●屯門居屋悅湖山莊4座低層C室，獲區內客以11,250元租入，實用面積592方呎計，折合呎租19元。



●屯門豐連2座高層E室，實用面積431方呎，兩房一廳設計，減租500元，獲區內客以月租13,500元租入，實用呎租31.3元。



●屯門居屋兆康苑L座中層3室，實用面積467方呎，兩房兩廳間隔，減價10萬元，外區首置客以已補價自由市場價490萬元購入，實用呎價10,493元，原業主持貨約6年，帳面賺252萬元。



●青衣盈翠半島9座高層G室，實用面積520方呎，兩房間隔，獲區內換樓客以928萬元承接，實用呎價17,846元。



●西貢莫遮輋村雙號屋一樓單位，建築面積700方呎，以448萬元沽出，建築呎價6,400元。



●馬鞍山銀湖．天峰2座中層B室，三房兩廳間隔，享海景，原開價1,300萬元，放盤6個月，終以1,250萬元售出，實用面積742方呎計，折合呎價16,846元。



●馬鞍山居屋錦英苑K座高層8室，實用面積431方呎，議價後以已補價自由市場價513萬元沽，實用呎價11,903元。



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